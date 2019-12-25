Около половины петербургского бизнеса не откроется после пандемии

Об этом заявила председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства.

По мнению эксперта, около 40% предпринимателей малого бизнеса в Северной столице не смогут вернуться к работе из-за введенных ограничений, сообщает издание "Фонтанка".

По мнению председателя общественного Совета по развитию малого предпринимательства Елены Церетели, в первую очередь на полное закрытие могут быть обречены бытовые услуги, точки общепита, частично розничная торговля промтоварами.

Напомним, что в Петербурге выросло число вакансий от частного бизнеса.

Также Piter.TV узнал истории выборгских предпринимателей.

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