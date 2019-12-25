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Около половины петербургского бизнеса не откроется после пандемии
Сегодня, 20:56
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smirenny

Около половины петербургского бизнеса не откроется после пандемии

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Об этом заявила председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства.

По мнению эксперта, около 40% предпринимателей малого бизнеса в Северной столице не смогут вернуться к работе из-за введенных ограничений, сообщает издание "Фонтанка". 

По мнению председателя общественного Совета по развитию малого предпринимательства Елены Церетели, в первую очередь на полное закрытие могут быть обречены бытовые услуги, точки общепита, частично розничная торговля промтоварами.   

Напомним, что в Петербурге выросло число вакансий от частного бизнеса.

Также Piter.TV узнал истории выборгских предпринимателей. 

Фото: pixabay

Теги: бизнес, малый и средний бизнес, общественный совет по развитию малого предпринимательства, предприниматели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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