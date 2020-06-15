Малый бизнес на изоляции: истории выборгских предпринимателей

Корреспондент Piter.TV пообщался с предпринимателями и узнал, как они ведут свою деятельность в это нелегкое время и на что надеются в будущем.

Из-за коронавируса российская экономика переживает сложные времена. Малому бизнесу и самозанятым сейчас приходится особенно нелегко. Какие-то компании в срочном порядке меняют производство и начинают выпускать нетипичную для себя продукцию, кто-то предоставляет новые услуги, а некоторые просто сокращают расходы на персонал.

Мы рассмотрим решения, которые позволяют представителям бизнеса Выборга не останавливать работу даже в период эпидемии.

Одним из самых популярных способов зарабатывать в кризис стала переориентация формата работы.

Студия современного творчества "ИVANNA Studio" уже два месяца полноценно работает в дистанционном формате, несмотря на то, что не всегда технические моменты позволяли это сделать, и не все воспитанники поддержали эту идею.

Работа вокальная офлайн и работа дистанционная, конечно, различается. И сначала наставники были не готовы к изменению формата. Но я хочу сказать, что мы очень быстро подхватили весь этот темп и начали работать дистанционно. Алена Разина, основательница студии современного творчества "ИVANNA Studio".

С 1 июня студия постепенно возвращается к прежнему формату работы. По словам Алены, благодаря такому опыту наставники будут работать как в офлайн режиме, так и продолжат вести занятия онлайн, даже когда ограничения будут полностью сняты.

Студия творчества относится к отраслям наиболее пострадавшим от пандемии, поэтому организация получила соответствующую поддержку для снижения финансовой нагрузки.

Мы получили МРОТ на каждого сотрудника от налоговой службы. Это тоже стало большим таким подспорьем, потому что на период пандемии все наши сотрудники были обеспечены хотя бы минимальной заработной платой. Арендодатели тоже пошли навстречу и делают скидки нам на протяжение трех месяцев этих. - отмечает Алена.

Помимо этого, студия получила налоговые льготы, а также воспользовалась кредитом от Сбербанка "Господдержка 2%".

Администрация Выборгского района активно поддерживала местных предпринимателей. Сотрудники комитета поддержки предпринимательства бесперебойно оказывали консультации не только по телефону и электронной почте, но и через группу в WhatsApp.

Мне вот этого чата на время пандемии было достаточно для того, чтобы владеть полной информацией, полной картиной того, что происходит в выборгском районе. Мне не нужно было изучать нормативно-законодательную базу, потому что все документы были в этом чате. - отмечает Алена Разина.

Несмотря на то, что доходы студии заметно снизились за период пандемии, Алена Разина считает, что в целом студия смогла ее пережить без больших потерь. Отчасти финансовая подушка смягчила трудности, но, по словам Алены, сейчас что необходимо ежемесячно откладывать процентную часть в большем размере, нежели раньше.

Еще одним примером переориентации производства является швейное ателье "Ателье делового костюма". Ателье специализируется на пошиве деловых костюмов и свадебных платьев, но на период карантина основатели решили отойти от индивидуального пошива и переключиться на массовые заказы.

Шили массовые заказы – это были маски. Переквалифицировались мы таким образом. У нас индивидуальный пошив одежды и большинство клиентов у нас в Санкт-Петербурге. Но так как примерки проводить было невозможно, мы от индивидуального пошива отошли и искали себе массовые заказы: пошив сумок, постельное белье. - Ольга Зырянова, основательница швейного ателье "Ателье делового костюма".

Они не только изменили род деятельности, но и придумали отдельное направление в бизнесе – онлайн-курсы шитья. Пока они только в планах, но задел уже есть – основательница ателье Ольга в течение периода ограничений давала индивидуальные уроки постоянным клиентам.

И еще как направление само по себе родилось – это открытие курсов. Те, с кем я проводила очно занятия, мы на дистанционно перешли. Большинство моих заказчиков они хотят тоже научиться шить для себя. - отмечает Ольга.

Швейные ателье не попадает в разряд тех предприятий, которые могут получить финансовые послабления. Необходимых отсрочек по арендным платежам и налогам "Ателье делового костюма" не получило.

Фитнес-индустрия пострадала от коронавируса одной из первых. Практически весь рынок фитнеса и любительского спорта перешел в онлайн и стриминг. Маленькие игроки пытаются на этом зарабатывать, продавая тренировки или онлайн-курсы. Но не для всех предпринимателей этой сферы период ограничений стал проблемой.

По словам основательницы авторского фитнес-проекта "Супер Girl" Марии Тимошенко, переход в онлайн помог ей не только сохранить старых клиентов, но и привлечь новых. Во время карантина Мария записала программы питания и тренировок, которые можно приобрести на ее странице в Инстаграм.

Я организовала группу в онлайне и там сначала провела проект бесплатно. Получилось, что повлияло это положительно, появилось много подписчиков. Потом я сделала закрытую коммерческую группу, где в принципе всю свою деятельность до сих пор провожу. В принципе я могу сказать, что оно положительно повлияло на мою деятельность. Мария Тимошенко, индивидуальный предприниматель.

Мария также воспользовалась помощью от государства. Денежные средства предпринимательница получила на открытие фитнес-клуба и покупку фитнес-оборудования.

Я узнала, что можно получить субсидию, как начинающий предприниматель. Как раз я подходила под все параметры. У меня уже как раз было место, где я задумала строить клуб и получила субсидию от государства в размере 650 тысяч рублей. В данный момент строится клуб. Планирую сентябрь-октябрь открытие клуба своего. - отмечает Мария.

Выборгские предприниматели постарались воспринять текущую ситуацию как возможность, а не проблему. Несмотря на плохие прогнозы, они не свернули свой бизнес, а попытались адаптироваться к новым реалиям и найти новые возможности.