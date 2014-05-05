Петербургская компания передаст оборудование на судовые рыбоперерабатывающие фабрики

Производственная мощность новой площадки составит около десяти единиц в год.

ООО "Морские комплексные системы" (МКС) намерено начать производство основных элементов малых и средних судовых рыбоперерабатывающих фабрик в Ленинградской области. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Производственная мощность новой площадки составит около десяти единиц в год. Кроме того, МКС строит завод в ОЭЗ "Новоорловская" и испытательный центр в Рощино. Сумма инвестиций в проект не разглашается. Мини-заводы полного цикла устанавливаются на траулерах, ярусоловах, сейнерах и краболовных судах, а также могут использоваться на береговых рыбоперерабатывающих производствах.

Компания приобрела цех площадью около 7,5 тыс. кв. м в июне. Он расположен рядом с действующей производственной площадкой МКС — заводом "Стронгбокс", который производит судовую мебель и интерьеры.

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