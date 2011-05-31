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Порядок размещения вывесок на фасадах зданий обсудили в Петербурге
Сегодня, 13:01
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Порядок размещения вывесок на фасадах зданий обсудили в Петербурге

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Для этого уже функционирует платформа, на которой представлены площадки для размещения материалов с необходимыми требованиями.

В Петербурге планируют оцифровать фасады зданий для автоматизации процесса согласования вывесок. Об этом в среду, 24 июля, сообщил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В Северной столице состоялось заседание, посвященное улучшению условий ведения бизнеса. Одной из целей является поиск решений по выдаче разрешений на размещение вывесок, а также механизмы внедрения уведомительного порядка размещения материалов на фасадах зданий.

Для этого уже функционирует платформа, на которой представлены площадки для размещения материалов с необходимыми требованиями. В будущем она будет дополняться.

Ранее мы сообщили о том, что на вышках сотовой связи в Петербурге стали размещать QR-коды.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Соловейчик

Теги: бизнес, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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