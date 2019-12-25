На вышках сотовой связи в Петербурге стали размещать QR-коды

С их помощью любой желающий сможет получить информацию о владельце сооружения, размещенном оборудовании и выданных разрешениях.

В Смольный поступают обращения, связанные с идентификацией вышек сотовой связи. Люди хотят знать: кто отвечает за вышку, какое оборудование на ней находится, на каких основаниях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Благодаря совместной работе с Законодательным собранием и операторами был разработан механизм, по которому все вновь устанавливаемые антенно-мачтовые сооружения (АМС) будут оснащаться специальными QR-кодами. С их помощью любой желающий сможет получить информацию о владельце сооружения, размещенном оборудовании и выданных разрешениях.

Теперь если операторы заключают с городом договор аренды на земельный участок для размещения АМС, то они должны направить в комитет по информатизации и связи заявку с названием арендатора, адресом земельного участка, номером и датой договора с комитетом имущественных отношений и другой информацией.

Информация заносится в базу данных, после чего присваивается QR-код и ID опоры. Эти код и номер размещаются на сооружении. Используя смартфон, любой гражданин может получить информацию об АМС и размещенном оборудовании. QR-код ведет в чат-бот "АМС в Санкт-Петербурге". Введя ID, пользователь получит информацию о вышке и оборудовании. При этом на сайте комитета имущественных отношений можно проверить действие указанного в сообщении номера договора на размещение опоры.

Таким образом петербуржцы смогут узнать, получены ли для АМС соответствующие разрешения на установку и все необходимые документы Роспотребнадзора.

Всего в городе вышек с QR-кодом сейчас больше 30.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургские школы вернутся уроки труда.

Фото: Telegram / Казарин в цифровом эфире