В петербургские школы вернутся уроки труда

В школах Петербурга с 1 сентября будет полноценно введен предмет труда для учащихся, начиная с 5 класса. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета по образованию Наталию Путиловскую.

По словам Путиловской, девочки будут обучаться домовому искусству, а мальчики — столярному делу. Предмет труда станет основой для получения первой профессии к моменту выпуска из школы. Однако остается неясным, какой будет первая профессия школьников и школьниц.

Также старшеклассники смогут принять участие в проекте "Моя первая профессия". В рамках этого проекта, финансируемого из городского бюджета, школьники смогут пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о профессии.

В 2023 году в этом проекте приняли участие 467 детей из 25 школ Петербурга. Путиловская подчеркнула, что до конца 2024 года свидетельства о профессии получат не менее полутора тысяч учащихся.

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