Петербургские предприниматели стали размещать больше вакансий

Число предложений по работе выросло на 16% за прошлый месяц.

В Петербурге начал понемногу оживать частный бизнес. Число вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае увеличилось на 16% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter Северо-Запад.

Как сообщили в пресс-службе компании, в целом с марта по май 2020 года ИП размещали на 41% больше предложений по работе, чем за аналогичный период прошлого года. В абсолютных цифрах это почти 26 тысяч вакансий. Таким образом, в мае на одного частного предпринимателя в среднем приходилось 4,5 вакансии.

Сильнее всего рынок вакансий в секторе малого и среднего бизнеса сократился в апреле. В этом месяце количество вариантов занятости не превысило 10 тысяч. Это на 42% ниже, чем в марте 2020 года, и на 44% меньше, чем в апреле 2019 года.

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