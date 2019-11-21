Около "Ленты" на "Балтийской" произошло задымление

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

Из гипермаркета "Лента", который находится на Обводном канале около станции метро "Балтийская", вывели весь персонал и покупателей. Торговый зал весь в дыму,однако, на этот раз горит не сам гипермаркет, а соседнее здание. Об этом сообщила пресс-служба "Ленты".

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, детали происшествия пока что не известны.

Напомним, гипермаркет "Лента" на Обводном только недавно открылся, так как магазин ремонтировали после пожара осенью 2018 года.

Видео: Piter.TV