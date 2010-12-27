"Лента" открыла новый гипермаркет с обновленной концепцией на Обводном канале.

Предыдущий гипермаркет "Лента" на Обводном канале сгорел прошлой осенью.

Новый магазин, открытый на месте старой "Ленты" сгоревшей в ноябре прошлого года, компания объявила флагманским. Его площадь составила 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил "Интерфакс".

Торговый ассортимент нового магазина составит 32,5 тысячи самых разнообразных товаров. Большой акцент будет сделан на товарах для здорового образа жизни, свежей продукции и разнообразии в вине.

Компания будет тщательно следить за реакцией посетителей на новый формат магазина.Если он приживется, его планируют распространить не только на Петербург, но и на другие регионы.

Ранее мы сообщали, что Петербуржец отдал 130 тысяч рублей за скидочную карту магазина.

Фото: lenta.com