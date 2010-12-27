Петербуржец отдал 130 тысяч рублей за скидочную карту магазина

Вместо нее мужчина получил билеты банка приколов.

В понедельник, 28 октября, в полицию Московского района обратился 67-летний мужчина и заявил, что неизвестный обманным путем украл у него 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мошенник подошел к потерпевшему возле дома №50 по проспекту Космонавтов и представился сотрудником крупного сетевого гипермаркета. Незнакомец предложил петербуржцу купить новую карту покупателя со скидкой 15 %, а также подарок – 15 тысяч рублей. Чтобы все это получить, мошенник должен был якобы убедиться в платежеспособности покупателя. Для этого он потребовал от пострадавшего показать ему 35 тысяч рублей.

Петербуржец, ничего не подозревая, пригласил незнакомца домой, где вручил 35 тысяч рублей, а потом еще 95 тысяч рублей, взамен получив два конверта. С ними он отправился в гипермаркет для получения подарка и карты.

В магазине мужчине сообщили, что такой сотрудник у них не работает, а подобные акции не проводятся. Когда потерпевший открыл конверты, он обнаружил там билеты банка приколов.

По факту случившегося проводится проверка. Мошенника ищет полиция.

Ранее мы писали, что петербургские полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере недвижимости.

Фото: pixabay.com