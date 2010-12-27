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Петербургские полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере недвижимости
Сегодня, 11:28
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере недвижимости

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Ущерб от мошеннических действий составил около 3,5 миллионов рублей

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что петербургские полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Предполагаемого преступника задержали в минувший понедельник, 21 октября на Минеральной улице. Как оказалось, 44-летний мужчина с 2015 года злоупотреблял доверием и психическим состоянием некоторых петеруржцев: мошенник заключал с ними договор купли-продажи квартиры. Ущерб от мошеннических действий составил около 3,5 миллионов рублей

 Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщали о том, что задержан мужчина, изнасиловавший школьницу в лифте на Парнасе.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происешствия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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