Задержан мужчина, изнасиловавший школьницу в лифте на Парнасе

Жертвой преступника стала 13-летняя девочка.

Утром 21 октября полиция Петербурга задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев привели полицейских к одному из домов у станции метро "Комендантский проспект". Предполагаемым насильником оказался безработный приезжий из Узбекистана.

По версии следствия, 14 октября он напал на 13-летнюю девочку в лифте дома на улице Михаила Дудина и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.

Мужчина находится в России с зимы 2019 года и имеет временную регистрацию в Гатчинском районе Ленобласти. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге подросток изнасиловал пятилетнего мальчика.

Фото: Piter.TV