Задержан мужчина, изнасиловавший школьницу в лифте на Парнасе

Утром 21 октября полиция Петербурга задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев привели полицейских к одному из домов у станции метро "Комендантский проспект". Предполагаемым насильником оказался безработный приезжий из Узбекистана.
По версии следствия, 14 октября он напал на 13-летнюю девочку в лифте дома на улице Михаила Дудина и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.
Мужчина находится в России с зимы 2019 года и имеет временную регистрацию в Гатчинском районе Ленобласти. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Петербурге подросток изнасиловал пятилетнего мальчика.
Фото: Piter.TV
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