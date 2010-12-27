В Петербурге подросток изнасиловал пятилетнего мальчика

Против школьника возбудили уголовное дело.

Школьника с Васильевского острова подозревают в изнасиловании пятилетнего мальчика, об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Как выяснилось, 21 октября в полицию обратилась 34-летняя петербурженка, рассказав о случившемся вечером 16 октября. Женщина рассказала, что в тот день у дома №56А по Гаванской улице неизвестный изнасиловал ее маленького сына.

Рядом с домой стражи порядка задержали подозреваемого – 15-летнего подростка, он учится в девятом классе школы с углубленным изучением французского языка.

Возбуждено уголовное дело, старшеклассник помещен в камеру.

Другой петербургский подросток угнал автомобиль, а потом сдал его на металлолом.

Фото: Piter.TV