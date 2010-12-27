Петербургский подросток угнал автомобиль, а потом сдал его на металлолом

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что в Петербурге 15-летнего школьника подозревают в краже отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, инцидент произошел 14 октября на Шуваловском проспекте. Юный горожанин заприметил "ВАЗ 21063" 1991 года выпуска. Находчивый школьник угнал автомобиль, а затем продал ее в пункт металлолома через сайт объявлений.

Полицейским удалось разыскать 15-летнего воришку в Приморскои районе. Он рассказал правоохранителям, что продал машину на разборку по поддельному договору купли-продажи. В данный момент, машина передана собственнику под сохранную расписку.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому мера пресечения – подписка о невыезде.

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Фото:pixabay