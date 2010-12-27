В Мурино двое неизвестных стреляли по местному жителю

По факту произошедшего проводится проверка.

Полиция Всеволожского района получила заявление о том, что двое неизвестных стреляли в местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 21 октября. Оно произошло в поселке Мурино на улице Шувалова, недалеко от спортивной площадки. Мужчина тренировался и к нему внезапно подошли два злоумышленника. Начался словесный конфликт. Один из них достал из правого кармана пистолет и выстрелил в 24-летнего гражданина.

В результате он получил два огнестрельных ранения. Одна пуля улетела в грудь, другая попала в ногу. После этого оба злоумышленника скрылись с места преступления.

Ранее Piter.TV сообщил, что житель Тихвина отправится за решетку после ДТП со смертельным исходом.

Фото: pixabay.com