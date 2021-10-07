Майя Ломидзе рассказала об объемах выездного туризма из РФ.

Около 3,3 млн россиян посетили Турцию с начала года. Такое заявление на виртуальном саммите Travelpayouts сделала исполнительный руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Специалист уточнила, что статистика приведена с январь по сентябрь текущего года.

Эксперты вычислили, что за первые девять месяцев 2021 года 410 тысяч россиян с целью туризма съездили на Кипр, около 350 тысяч - в Египет, 320 тысяч - в АЭС, 178 тысяч - на Мальдивы. Также популярными направлениями стали Куба, Хорватия, Греция, Тунис, Сербия, Мексика, Доминикана и Болгария.

В совокупности перечисленные здесь направления, их 13, приняли около 7 млн наших граждан, 7 млн поездок наших граждан в эти страны. Это примерно треть от общего количества. Майя Ломидзе, глава АТОР

Специалист пришла к выводу о том, что объем выездного туризма все еще не восстановился. Показатели отстают от тех, что фиксировались в 2019 году.

Россиянам посоветовали не сдавать биометрические данные.

Фото и видео: YouTube / Travelpayouts Russia