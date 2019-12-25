Россиянам посоветовали не сдавать биометрические данные

Граждан страны призвали "не вестись на удобство" идентификации по лицу или отпечаткам пальцев.

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала гражданам РФ не сдавать биометрические данные. Об этом она сказала в беседе с "РИА Новости".

По ее словам, такие данные безопаснее всего передать, когда будет разработана система, способная их защитить и верифицировать. Касперская призвала россиян "не вестись на удобство" идентификации по лицу или отпечаткам пальцев.

Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. Наталья Касперская, президент группы InfoWatch

Напомним, министр транспорта России Виталий Савельев ранее заявил, что на территории страны к 2024 году на всех видах общественного транспорта введут биометрию. Граждане РФ, по его словам, смогут оплачивать поездки посредством сканирования лица.

Ранее в российском Правительстве порекомендовали регионам допускать на мероприятия людей только при наличии у них QR-кода.

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