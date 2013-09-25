В Минтранспорта рассказали о планах по работе с биометрией.

В России к 2024 году на всех видах общественного транспорта введут биометрию. Такое заявление сделал глава профильного министерства перед участниками просветительского марафона "Новое знание". Виталий Савельев добавил, что в терминале С московского аэропорта "Шереметьево" функционирует автоматизированная система паспортного контроля. Сам терминал был запущен в работу с июля 2021 года.

Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Ранее министерство по транспорту опубликовало стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли. В документе говорилось о том, что к 2030 году россияне смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на автобусных, железнодорожных вокзалах.

Беспилотная авиадоставка грузов может заработать в 2022 году.

Фото и видео: Марафон "Новое Знание"