В планах Минтранспорта - распространить этот вид перевозки на пассажиров.

Беспилотная авиадоставка грузов может заработать в 2022 году. Об этом во время сессии "Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель главы Минтранспорта РФ Игорь Чалик. Чиновник отметил, что в ближайшем будущем данный тип перевозок может быть использован и для воздушных перевозок пассажиров.

Сейчас идет подготовка к производству беспилотников, определили 48 маршрутов. Мы сейчас формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы до них потребуются. И я думаю, в 2022 году мы точно начнем эту доставку. Игорь Чалик, замглавы Минтранспорта РФ

Эксперт напомнил коллегам, что запуск беспилотной доставки товаров для начала будет протестирован на Камчатке, Чукотке, Ханты-Мансийске и Ямало-Ненецком округе.

"Почта России" сокращает сроки доставки посылок.

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