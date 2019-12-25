"Почта России" сокращает сроки доставки посылок

Сокращение сроков производят благодаря развитию цифровых сервисов, курьерских услуг и обновлению автопарка.

В четверг, 26 августа, в пресс-службе АО "Почта России" по Северо-Западу рассказали Piter.tv, что сроки доставки посылок существенно сокращаются. Происходит это благодаря внедрению цифровых технологий, курьерских услуг и обновлению автопарка.

Теперь посылка EMS из Петербурга до Владивостока доходит за 4 дня, до Новосибирска – за 3 дня. Доставка EMS-отправлений между Москвой и Петербургом традиционно не превышает суток. За январь – июль этого года Почта доставила из интернет-магазинов свыше 5 млн отправлений. Из них 717 000 - доставили курьеры, на 14% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора электронной коммерции в регионе АО "Почта России" Елены Васильевой, каждый четвертый клиент получает посылки по коду из смс или push-сообщений, что гораздо удобнее и быстрее.

Так, в приложении компании есть сервис, отслеживающий отправления и их переадресацию. В нем также есть интерактивная карта пунктов выдачи, можно оформить вызов курьера с бронью удобного времени. Также в приложении можно не только оформить, но и заранее оплатить отправку.

За текущий год было оформлено более 590 000 предоплаченных посылок через мобильный сервис, что составляет 17 % от общего объема этого вида почтовых отправлений.

Ранее мы писали, что "Почта России" рассказала о Дне почтового ящика.

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