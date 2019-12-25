"Почта России" рассказала о Дне почтового ящика

Первый почтовый ящик в России установили в 1848 году в Петербурге.

В понедельник, 2 августа, весь мир отмечает День рождения почтового ящика, передает "Почта России".

Самый первый почтовый ящик появился на улице Петербурга в 1848 году. На данный момент Северо-Западном регионе их установлено более 7 тысяч.

Раньше ящики были деревянные, простыми по форме и состаяли из двух отделений. Одно из них закрывади на замок, туда опускались письма, второе отделение предназначалось для писем, которые подлежали возврату отправителям, если адресат был не найден. Также ящики окрашивали в зеленый цвет, который был фирменным цветом почтовой службы того времени.

С момента образования Почта заботилась о своих клиентах: чтобы не повредить корреспонденцию, почтовые ящики обивали железом, а чтобы их назначение было понятным даже неграмотным людям, на верхней крышке изображали белый почтовый конверт с красной сургучной печатью. Любопытно, что рисовали такие конверты на почтовых ящиках в течение 80-ти лет. Лишь в 1926 году, когда грамотность стала доступна для всего населения, их заменили надписью "Почтовый ящик". директор макрорегиона Северо-Запад АО "Почта России" Дмитрий Серебренников

Ящики часто взламывали, грабители искали конверты с деньгами. Из-за этого во второй половине 19 века разработали антивандальную модель из чугуна. Такой ящик весил до 48 кг – сломать или унести такой ящик невозможно. Но широкого применения модель не получила, поскольку была дорогой.

Третья модель была наиболее удачной: легкой, прочной, со встроенным внутренним корпусом для выемки писем, который позднее заменили брезентовыми мешками.

Современные же ящики являются не просто надежным хранилищем, но и эстетичной конструкцией. В Петербурге установлено 719 ящиков для сбора письменной корреспонденции, в Ленинградской области – 637. Письма оттуда вынимаются ежедневно по расписанию, а затем отправляются на участки сортировки для обработки и отправки адресатам. В среднем каждый день в сортировочный центр привозят 85 тысяч писем.

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Фото: пресс-служб АО "Почта России" из коллекции Центрального музея связи имени А.С Попова; Pexeles