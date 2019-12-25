Найдено место на Земле, где нет никакой жизни

В этом месте сочетаются три фактора, которые не дают обосноваться там даже микроорганизмам.

Микробиологи нашли место на Земле, где нет никакой жизни. Речь идет о леднике Шеклтон в Антарктиде. Об этом сообщает Science News.

Здесь сочетаются три фактора, которые не дают возможности обосноваться там даже микроорганизмам. Это сильный холод, просоленный воздух, а также сухость. По словам специалистов, сочетание этих трех факторов полностью ограничивают шансы на возникновение жизни в таких условиях.

Отмечается, что на леднике было взято 200 образцов почвы, но ни в одном из них микроорганизмы так и не удалось обнаружить.

Мы не утверждаем, что обнаружили стерильную почву. Но то, что мы не обнаружили там присутствия микроорганизмов свидетельствует, что это тот самый предел их активности, в который они войти не могут из-за сложной выживаемости, — говорится в сообщении.

Один из авторов исследования сказал, что условия на леднике Шеклтон схожи с условиями на поверхности Марса. Однако на Марсе почта намного старые, а условия более суровые. В связи с эти микробиологи считают, что вряд ли там красной планете удастся найти следы жизни. Однако они призывают продолжать поиски.

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