Во время ночных гуляний в центре Петербурга в полицию доставили 28 человек

Чаще всего на петербуржцев составляли протокол из-за распития алкоголя в неположенном месте.

В минувшие выходные правоохранители провели несколько рейдов на оживленных улицах Петербурга. Для нескольких десятков граждан ночные гуляния обернулись административными задержаниями, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Если в первый рейд акцент был сделан на увеселительных заведениях, но в ночь с 27 на 28 июня полицейские обращали внимание на граждан, которые находятся на улицах. В результате было задержано 28 человек.

Большинство задержанных привлекли к ответственности за употребление алкоголя в неположенном месте, а также за мелкое хулиганство.

На Дворцовой площади была выявлена незаконная торговля. В полиции пообещали, что будут проводить рейды на регулярной основе будут и дальше.

Отметим, что жители города уже не первый раз устраивают массовые ночные гуляния.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области