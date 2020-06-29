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Во время ночных гуляний в центре Петербурга в полицию доставили 28 человек

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Чаще всего на петербуржцев составляли протокол из-за распития алкоголя в неположенном месте.

В минувшие выходные правоохранители провели несколько рейдов на оживленных улицах Петербурга. Для нескольких десятков граждан ночные гуляния обернулись административными задержаниями, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. 

Если в первый рейд акцент был сделан на увеселительных заведениях, но в ночь с 27 на 28 июня полицейские обращали внимание на граждан, которые находятся на улицах. В результате было задержано 28 человек. 

Большинство задержанных привлекли к ответственности за употребление алкоголя в неположенном месте, а также за мелкое хулиганство. 

На Дворцовой площади была выявлена незаконная торговля. В полиции пообещали, что будут проводить рейды на регулярной основе будут и дальше. 

Отметим, что жители города уже не первый раз устраивают массовые ночные гуляния. 

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: задержания, ночные гуляния, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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