"Сорвались с катушек": в центре Петербурга молодежь устроила массовый разгул

В минувшие выходные на улицах Северной столицы заметили скопление людей. Забывшие про карантин петербуржцы решили повеселиться в центре пандемного города. Они устроили вечеринку у Зимнего дворца, возле разводных мостов и Медного всадника. Разгул сопровождался световыми инсталляциями, песнями под гитару, танцами и взбиранием на лошадь Петра. Piter.TV публикует подборку видео, которое год назад не вызвало бы столько эмоций, как сейчас, когда массовые мероприятия запрещены.

"Тусовка на самоизоляции, жители сорвались с катушек и хотят тусить", - описал происходящее в центре города один из очевидцев в социальных сетях.

Молодежь вышла на скандально прославившуюся улицу Рубинштейна, где в минувшие выходные гремел бешеный рейв. Невский проспект и набережные Невы с трудом вмещали в себя поток людей, а Зимний дворец и вовсе взяли в кольцо.

За всем происходящим наблюдала полиция. Стражи порядка следили за тем, чтобы гуляющие не выходили на проезжую часть и не устраивали драк.

Стоит отметить, что инспекторы ДПС никого не задерживали. На вопрос одного из жителей: "Товарищ командир, а самоизоляцию отменили?", сотрудник в форме ответил отрицательно.

За всем происходящим на улицах Петербурга наблюдали пациенты одной из городских больниц. "Всей палатой смотрим", - написал в социальных сетях петербуржец с коронавирусом.

Также пользователей интернета удивил выбор места. "Почему всех так тянет в центр", - написали они, посоветовав выезжать лучше на свежий воздух за город.

Массовый разгул молодежи наблюдался в городе две ночи подряд - с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Один из нарушителей самоизоляции не пожалел сил и залез на Медного всадника. При этом хулигана никто не пытался остановить или задержать.

Больше всех от шума пострадали жители улицы Рубинштейна. Они обратились с жалобами в администрацию Центрального района и хотят привлечь прокуратуру. Происходящим заинтересовались стражи порядка. Вечером 21 июня они нагрянули с проверками на одну из главных тусовочных улиц города. В результате ночного рейда были задержаны более 20 нарушителей и временно закрыты два бара.

В свою очередь в Петербурге продолжают действовать ограничения, вступившие в силу в связи с пандемией коронавируса. В городе по-прежнему закрыты торговые центры, развлекательные заведения, запрещены массовые мероприятия.

Каждый день число заболевших только растет, люди продолжают умирать. По данным на 19 июня в городе от COVID-19 умерли 37 человек, 20 июня болезнь унесла жизни 21 человека, 21 июня – 26.

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / Дорожный инспектор

Видео: Piter.TV