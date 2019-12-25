Полиция провела ночной рейд на улице Рубинштейна

В отделение доставили 21 нарушителя, два бара временно закрыли.

В ночь на 22 июня в Центральном районе Петербурга полиция провела рейд. Нагрянуть с проверкой на улицу Рубинштейна решили после многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Участие в рейде приняли представители Роспотребнадзора. Полицейские пришли с проверкой на улицу Рубинштейна в начале вечера, а закончили работу лишь к пяти утра. Нарушения обнаружили в пяти заведениях, двум барам выписали административные протоколы за продажу алкоголя несовершеннолетним.

В ходе проверки в одном из баров нашли около 100 бутылок нелегального алкоголя, в двух других нарушали санитарные нормы. В одном из этих заведений обнаружили компанию, которая употребляла наркотические вещества. В итоге Роспотребнадзор подписал постановление о временном закрытии двух баров.

Кроме того, стражи порядка побывали в круглосуточном магазине, из которого изъяли около 500 бутылок нелегального алкоголя. В отделение доставили 21 нарушителя, из них 9 человек за употребление алкоголя в неположенном месте, семь за мелкое хулиганство и 5 за употребление запрещенных веществ.

Ранее мы писали, что петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений.

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