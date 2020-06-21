"Сорвались с катушек". Ночная жизнь в Петербурге не остановилась, несмотря на пандемию

Сотни людей вышли на прогулку к Дворцовой площади и Дворцовой набережной, несмотря на эпидемиологическую обстановку в городе.

Оживление ночной жизни Петербурга запечатлела пользовательница соцсетей. Алла Ветрова опубликовала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" видео, на котором видны сотни людей, которые вышли на улицы центра города, несмотря на эпидемиологическую обстановку в городе. В кадр попала крайне оживленная улица Рубинштейна и Дворцовая набережная.

"Жители сорвались с катушек и хотят тусить!" – заключила автор видео.

Отметим, что Piter.tv продолжает следить за оживлением ночной жизни в городе в течение последних нескольких дней. Мы также представим свой материал на данную тему.

Напомним, что в Петербурге – 229 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 21 июня. Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 840 человек, при этом выздоровели 13463 пациента. Для нераспространения коронавируса крайне желательно соблюдать социальную дистанцию, что трудно исполнимо в массивной толпе.

Видео: Алла Ветрова / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", ВКонтакте