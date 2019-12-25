В Петербурге 229 новых случаев заражения коронавирусом

При этом за сутки выписаны 498 человек.

По состоянию на 21 июня, в Петербурге зафиксировано 229 случаев выявления COVID-19. При этом за сутки выписаны 498 человек, умерли 26. На данный момент в городе 22195 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В Ленобласти также 52 новых зараженных. Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 840 человек, при этом выздоровели 13463 пациента. Только за последние сутки в городе обследовали 19974 петербуржцев на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что почти 20 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv