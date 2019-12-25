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В Петербурге 229 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 10:45
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ruzannar

В Петербурге 229 новых случаев заражения коронавирусом

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При этом за сутки выписаны 498 человек.

По состоянию на 21 июня, в Петербурге зафиксировано 229 случаев выявления COVID-19. При этом за сутки выписаны 498 человек, умерли 26. На данный момент в городе 22195 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. 

В Ленобласти также 52 новых зараженных. Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 840 человек, при этом выздоровели 13463 пациента. Только за последние сутки в городе обследовали 19974 петербуржцев на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что почти 20 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: вышли на плато, ковид, коронавирус спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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