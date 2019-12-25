Почти 20 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус

Под наблюдением врачей сейчас находится 2817 из них.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19974 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находится 2817 из них: 57 в обсерваторе, 829 на самоизоляции, 1931 среди контактных лиц.

Всего обработано 432 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. О прибытии из других стран сообщили 59 человек. Также 45 обращений с просьбой оказать волонтерскую помощь поступило от петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлено 232 случая заражения COVID-19.

Фото: Piter.tv