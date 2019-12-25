В Петербурге выявлено 232 случая заражения COVID-19

При этом 794 человека выписаны за сутки.

По состоянию на 20 июня, в Петербурге зафиксировано 232 случая выявления COVID-19. При этом за сутки выписаны 794 человека, умерли 21. На данный момент в городе 21966 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В Ленобласти также 54 новых зараженных. Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 814 человек, при этом выздоровели 12965 пациентов. Только за последние сутки в городе обследовали 22900 петербуржцев на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что почти 23 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv