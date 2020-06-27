Рейды по Рубинштейна теперь будут проводиться полицией постоянно

Нарушения были обнаружены в четырех заведениях.

Полиция Петербурга отчиталась о проверках на главной барной улице города. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в одну из ночей было проверено на предмет соблюдения законов более десятка заведений, а также десятки горожан и гостей Северной столицы, находившихся на улице.

Полиция отметила, что нарушения были выявлены в четырех случаях, три из которых – продажа алкоголя несовершеннолетним и один протокол был составлен из-за нарушения тишины. Более трех десятков лиц было найдено среди петербуржцев – 25 доставили в отдел полиции за употребление алкоголя в неположенном месте, четверых – за мелкое хулиганство и двоих – по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

Отмечается, что сам рейд произошел в ночь с 25 на 26 июня. Полиция намерена проводить такие рейды постоянно. Ранее мы показывали, что происходило на улице Рубинштейна в ночь с 26 на 27 июня.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти