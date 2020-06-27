Ночная жизнь на Рубинштейна не остановилась и перед "Алыми парусами"

Общественники и СМИ осталось бессильны перед желанием горожан провести время на главной барной улице Петербурга.

Читатели Piter.tv продолжают делиться видеозаписями того, как горожане продолжают проводить свой досуг в центре Петербурга во время продолжающейся пандемии коронавируса. На этот раз на кадрах, снятых в ночь на 27 июня – улица Рубинштейна, не раз становившаяся слишком громкой для жителей местных домов. Конечно, они попытались вступить в борьбу с шумными гостями улицы, но закон все еще на стороне бизнеса – барам разрешено работать "на вынос".

Кадры показывают сотни молодых людей, которые на автомобилях прибыли к заведениям и весело проводят время. О социальной дистанции речи не идет – некоторые решили воспользоваться своими аудиосистемами и украсить минувшую ночь ритмами хип-хопа.

Наступивший уик-энд стал продолжением череды ночей яркого отдыха горожан в центре Северной столицы. До этого пользовательница соцсетей зафиксировала, что все "слетели с катушек", этому временно противостоял полицейский рейд на Рубинштейна. Веселье продолжилось неоднократным покорением Медного всадника и музыкальными вечеринками у Дворцового моста, где исполнялись композиции Виктора Цоя и другие хиты в исполнении уличных артистов – в том числе и в ночь перед парадом Победы на Дворцовой площади.

Между тем, в городе продолжают фиксироваться новые заболевшие коронавирусом – 224 случая заражения COVID-19. У многих пациентов нет клинических проявлений болезни. При этом выписаны 716 человек, умерли еще 57 человек. За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 21201 петербуржца. Под наблюдением врачей сейчас находятся 2402 из них: 1305 на самоизоляции, 1097 в числе контактных лиц.

27 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса", который будет закрыт для горожан и состоится в формате телевизионной трансляции. Праздник изменит маршруты общественного транспорта, на съемки посмотреть не получится, а дороги в городе массово перекроют.

Видео: Piter.tv