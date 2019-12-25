За сутки на коронавирус проверили 21 тысячу петербуржцев

Под наблюдением врачей сейчас 2402 человека.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 21201 петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Под наблюдением врачей сейчас находятся 2402 из них: 1305 на самоизоляции, 1097 в числе контактных лиц.

На горячую линию (по тел. 122) в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 540 человек. О прибытии из других стран сообщил 41 петербуржец. В скорую помощь позвонили 45 горожан, а в полицию 62.

Ранее мы сообщили, что за минувшие сутки на коронавирус обследовали более 20 тысяч человек.

Фото: Piter.tv