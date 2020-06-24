Петербуржцы не остановили ночную жизнь и перед Парадом Победы

Видео массовых танцев и песен появились в соцсетях.

В ночь на среду, 24 июня, выяснилось, что ночная жизнь в Петербурге не собирается останавливаться, невзирая на публикации СМИ и рекомендации специалистов из-за пандемии коронавируса. В соцсети Instagram появились видео, на которых у Дворцовой площади уличных музыкантов окружили сотни гуляющих по ночному центру города. Утром именно здесь состоялся перенесенный с 9 мая Парад Победы.

На одном из роликов люди поют композицию Виктора Цоя и группы "Кино" под названием "Видели ночь".

Ранее мы показывали, как в минувшие выходные сотни людей, несмотря на пандемию, вышли на улицы Петербурга. "Сорвались с катушек" – описывают ситуацию очевидцы, что подтверждается в нашем материале.

По данным на 24 июня, за сутки на коронавирус обследовали почти 18 тысяч петербуржцев. За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано еще 38 смертей от коронавируса. Так, общее число жертв в городе достигло 942. Также за день заразились еще 218 петербуржцев: сейчас в Северной столице 22850 пациентов с подтвержденным диагнозом. Из этого числа по выздоровлению выписаны 14511 человек.

Видео: Instagram / spbmundane