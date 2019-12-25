38 человек скончались от COVID-19 в Петербурге

Так, общее число жертв в городе достигло 942.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 38 смертей от коронавируса. Так, общее число жертв в городе достигло 942. Также за день заразились еще 218 петербуржцев: сейчас в Северной столице 22850 пациентов с подтвержденным диагнозом. Из этого числа по выздоровлению выписаны 14511 человек.

В Ленобласти за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода. С начала пандемии в регионе от COVID-19 погибли 27 человек.

Ранее мы сообщили, что d Петербурге 218 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv