Доктор Мясников: бесконтрольное лечение COVID-19 может повысить смертность

Эксперт призвал врачей информировать россиян о вреде употребления ненужных препаратов.

Российский врач Александр Мясников заявил, что бесконтрольное лечение COVID-19 является одной из причин повышения смертности. Об это он сказал в эфире передачи "Полный контакт" с российским журналистом Владимиром Соловьевым.

Специалист отметил, данное заболевание является самопроходящим. От него можно лечиться на дому, однако при вирусных пневмониях на основе особых показаний необходима госпитализация пациента.

Лечение коронавирусной инфекции, как и любой другой, должно быть следующим. Когда повышена температура, ее нужно сбивать парацетамолом, обильным питьем, куриным бульончиком и постельным режимом. Александр Мясников, врач

Эксперт подчеркнул, многие при заражении COVID-19 начинают беспорядочно принимать различные лекарства, среди которых кроворазжижающие, гормональные и антибиотики. По словам Мясникова, данный подход с большой вероятностью ухудшит состояние человека, вплоть до летального исхода. Специалист призвал врачей информировать россиян о вреде употребления ненужных препаратов.

Ранее доктор Мясников развенчал миф о вреде красного мяса.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE