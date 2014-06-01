Доктор Мясников развенчал миф о вреде красного мяса

Специалист порекомендовал употреблять продукт не чаще трех раз в неделю.

Российский врач Александр Мясников опроверг информацию о вреде красного мяса. Его выводы прозвучали в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, умеренное употребление продукта не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, как считают многие. Мясников подчеркнул, ученые не нашли доказательства связи между употреблением мяса говядины или свинины и развития атеросклероза.

В больших количествах [красное мясо] может увеличить [риск] онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены <…> Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия. Александр Мясников, врач

Специалист порекомендовал употреблять красное мясо не чаще трех раз в неделю. Также Мясников призвал россиян тщательно следить за своим питанием.

Ранее Мясников перечислил возможные причины возникновения боли в горле.

Видео: Youtube/Россия 1