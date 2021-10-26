Доктор Мясников назвал возможные причины боли в горле

Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил возможные причины возникновения боли в горле. Он назвал их в эфире телевизионного канала "Россия 1".
По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле.
Александр Мясников, врач
Одной из причин боли в горле специалист назвал фибромиалгию – ревматическое заболевание, которое вызывает боль в мышцах, сухожилиях и связках. По словам Мясникова, от этого страдает каждая пятая женщина. Данное заболевание сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах, а также увеличением лимфоузлов.
Наиболее частой причиной боли в горле не инфекционной природе, продолжил Мясников, является аллергия. Если она уже обострилась, специалист посоветовал принимать антигистаминные средства.
Другой причиной боли в горле Мясников считает повышенную кислотность желудка. В таких случаях речь может идти о химическом ожоге. Врач порекомендовал принимать препараты, снижающие кислотность желудка.
Мясников отметил, к боли в горле может привести сухость слизистых оболочек. Данная проблема встречается при отопительном сезоне из-за низкой влажности воздуха.
Ранее Мясников призвал отказаться от антибиотиков при гайморите и кашле.
Видео: Youtube/Россия 1
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