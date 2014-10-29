Доктор Мясников призвал отказаться от антибиотиков при гайморите и кашле

Специалист призвал россиян не заниматься самолечением.

Российский врач Александр Мясников призвал отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Специалист подчеркнул, данные препараты перестают действовать на организм при бесконтрольном применении.

У вас болит горло – вам нельзя антибиотики, бронхит – вам не надо антибиотики. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может, это не инфекционный [бронхит], потому что в большинстве случаев это неинфекционный. Александр Мясников, врач

Также он добавил, что антибиотики противопоказаны при гайморите. При возникновении указанных болезней Мясников посоветовал россиянам обращаться в лечащему врачу, сдавать необходимые анализы и лечиться только теми препаратами, которые были назначены специалистом.

Ранее Мясников назвал частую ошибку людей, которую они допускают при измерении артериального давления.

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