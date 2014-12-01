Доктор Мясников рассказал о грубой ошибке при измерении давления

Специалист предостерег от перетягивания манжеты тонометра.

Российский врач Александр Мясников назвал частую ошибку людей, которую они допускают при измерении артериального давления. Его слова прозвучали в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Специалист подчеркнул, при измерении давления тонометр будет показывать неправильные данные, если слишком сильно затянуть манжету.

Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть. Александр Мясников, врач

Он уточнил, край манжеты должен быть выше локтевого сустава на примерно на три сантиметра. При этом трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец. Руку необходимо расположить на уровне сердца, отметил Мясников.

Ранее Мясников заявил о риске инфаркта из-за приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

Видео: Youtube / Россия 1