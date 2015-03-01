Врач Александр Мясников заявил о риске инфаркта из-за приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, к таким лекарствам относятся препараты для химиотерапии. Мясников отметил, что врачи дают препараты, которые не только вредят сердцу, но и "отправляют людей на наблюдение кардиолога".
Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь.
Александр Мясников, врач
Специалист добавил, что эти препараты нельзя давать сердечникам и пожилым людям. В крайнем случае их стоит применять с большой осторожностью под наблюдением врача.
Ранее Собянин объявил о новых мерах против коронавируса в Москве.
Видео: YouTube / Россия 1
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все