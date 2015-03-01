Специалист добавил, что эти препараты нельзя давать сердечникам и пожилым людям.

Врач Александр Мясников заявил о риске инфаркта из-за приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, к таким лекарствам относятся препараты для химиотерапии. Мясников отметил, что врачи дают препараты, которые не только вредят сердцу, но и "отправляют людей на наблюдение кардиолога".

Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь. Александр Мясников, врач

Специалист добавил, что эти препараты нельзя давать сердечникам и пожилым людям. В крайнем случае их стоит применять с большой осторожностью под наблюдением врача.

Ранее Собянин объявил о новых мерах против коронавируса в Москве.

Видео: YouTube / Россия 1