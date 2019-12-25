Собянин объявил о новых мерах против коронавируса в Москве

Главный санитарный врач столицы обязал обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов работников сферы услуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в столице. Об этом он сообщил на своем сайте.

В частности, с 25 октября до 25 февраля следующего года граждане в возрасте старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Данная мера не касается привившихся от COVID-19 и переболевших и в течение последнего полугодия.

Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Сергей Собянин, мэр Москвы

Кроме того, в указанный период работодатели должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на "удаленку", а также всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составляют работники, чье присутствие является критически важным. В этот перечень попали вакцинированные и переболевшие.

Вместе с тем главный санитарный врач по столице постановил, что предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов сотрудников. При этом привиться первым компонентом необходимо до 1 декабря текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, в регионе наблюдается высокая активность жителей в вакцинации от коронавируса.

Фото: ВК/Сергей Собянин