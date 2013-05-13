Воробьев отметил высокую активность жителей Подмосковья в вакцинации от COVID-19

По данным Минздрава, в регионе завершили курс вакцинации от коронавируса около 3,6 млн человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, в регионе наблюдается высокая активность жителей в вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона, жители осознают всю важность вакцинации от коронавируса, которая является возможностью сохранения как своей жизни, так и жизни окружающих.

Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране. Ну и сам факт того, что вакцина есть, - это очень важно, потому что у нас же большая область, маршрутизация должна быть. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Согласно данным Минздрава, в Подмосковье вакцинацию от COVID-19 прошли около 3,6 миллиона человек.

В России за сутки зафиксировали 34 325 новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие 24 часа умерли 998 пациентов с COVID-19, днем ранее – 997. Всего за пандемию по состоянию на 18 октября выявлено 8 027 012 случаев заболевания.

Ранее в пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности из-за COVID-19.

Видео: Youtube / Россия 24