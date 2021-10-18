В пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности из-за COVID-19

В регионах приостановят работу общественного транспорта, торговых центров, а также заведений общепита.

В пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ограничительные меры вступили в силу 18 октября в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях страны. В этих субъектах приостановят работу общественного транспорта, торговых центров, а также кафе и ресторанов. Кроме того, временно закрываются учебные заведения.

Отмечается, что если сотрудники общественных заведений прошли курс вакцинации двумя компонентами препарата от коронавируса, то им позволят продолжить работу.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что очередной пик заболеваемости ожидается в период с 20 октября по 5 ноября.

Ранее томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса.

Видео: YouTube / Факти ICTV