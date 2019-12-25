Сергей Жвачкин прокомментировал низкие темпы по вакцинации населения в регионе.

Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса. Такое заявление Сергей Жвачкин сделал во время видеообращения перед народом. Он негативно отреагировал на низкие темпы по вакцинации и спрогнозировал новые волны инфицирования в регионе, если обстановка не изменится.

Лекарства от ковида не было и нет. Если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим? Сергей Жвачкин, глава Томской области

Губернатор отметил, что с 15 октября власти региона вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Также с 8 ноября будут действовать ограничения для мест массового пребывания граждан. Наибольшее число новых пациентов в области приходится на Томск (порядка 75%). Из них три четверти заболевших это люди от 30 лет.

Жвачкин напомнил, что в СССР 100% людей в обязательном порядке вакцинировались от таких болезней как полиомиелит, оспа, корь. После этого старшее поколение не стало слабым.

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Фото: Piter.tv