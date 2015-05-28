Губернатор Ленобласти прокомментировал возможность ухода детей на удаленку

В период нестабильной эпидемиологической обстановки многих родителей волнует вопрос формата обучения детей. В этом году осенние каникулы в Ленобласти получились длинными, дети вернуться к обучению только 8 ноября. Родители спросили у губернатора региона, не ожидает ли их детей удаленное обучение после каникул.
Губернатор Александр Дрозденко на своей странице в Instsgram заявил, что после двухнедельных каникул школьникам не грозит дистанционное обучение.
Мы не хотим и не планируем дистанционное обучение. Мы просим всех соблюдать правила Роспотребнадзора и по возможности прививаться.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Фото: pexels
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