В Ленобласти осенние школьные каникулы продлятся две недели

Школьники начнут отдыхать 25 октября и вернутся к занятиям 8 ноября.

Осенние каникулы в школах Ленобласти будут длиннее, чем обычно. Детей отправят отдыхать на две недели, а не на одну. Это сделано для того, чтобы приостановить подъем респираторных заболеваний.

Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленобласти закрыто 57 классов. Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленобласти по социальными вопросам

Школьники начнут отдыхать 25 октября и вернутся к занятиям 8 ноября.

Ранее 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.

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