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В Ленобласти осенние школьные каникулы продлятся две недели
Сегодня, 15:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти осенние школьные каникулы продлятся две недели

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Школьники начнут отдыхать 25 октября и вернутся к занятиям 8 ноября.

Осенние каникулы в школах Ленобласти будут длиннее, чем обычно. Детей отправят отдыхать на две недели, а не на одну. Это сделано для того, чтобы приостановить подъем респираторных заболеваний.

Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленобласти закрыто 57 классов.

Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленобласти по социальными вопросам 

Школьники начнут отдыхать 25 октября и вернутся к занятиям 8 ноября.

Ранее 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.

Фото: pexels

Теги: каникулы, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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