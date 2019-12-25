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За сутки на коронавирус обследовали почти 18 тысяч петербуржцев
Сегодня, 10:16
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ruzannar

За сутки на коронавирус обследовали почти 18 тысяч петербуржцев

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Под наблюдением врачей сейчас находятся 1990 человек.

За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17513 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Сейчас под медицинским наблюдением 1990 из них: 52 в обсерваторе, 786 на самоизоляции, 1152 среди контактных лиц.

В единую информационно-справочную службу (номeр тeл. 122) по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 623 обращения. О прибытии из других стран сообщили 54 петербуржца. В Городскую службу скорой помощи обратились 74 чeловeка, в полицию 20. 

Ранее мы сообщили, что в Петербурге обнаружили 220 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: пандемия в россии, сдать тест на коронавирус, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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