У 224 человек выявлен коронавирус в Петербурге

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге выявлено еще 224 случая заражения COVID-19. У многих пациентов нет клинических проявлений болезни. При этом выписаны 716 человек, умерли 57.
В Ленобласти также 51 заболевший, зафиксирован 1 летальный исход. Напомним, что за сутки в Петербурге прошли тест на коронавирус 21201 человек.
Ранее мы сообщили, что за сутки на коронавирус проверили 21 тысячу петербуржцев.
Фото: Piter.tv.
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Почему такой высокий уровень смертности в Санкт-Петербурге (4,33%)? Почти, как в Дагестане (4,85%). В Москве - 1,69 %.