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У 224 человек выявлен коронавирус в Петербурге
Сегодня, 10:50
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ruzannar

У 224 человек выявлен коронавирус в Петербурге

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При этом выписаны 716 пациентов.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге выявлено еще 224 случая заражения COVID-19. У многих пациентов нет клинических проявлений болезни. При этом выписаны 716 человек, умерли 57. 

В Ленобласти также 51 заболевший, зафиксирован 1 летальный исход. Напомним, что за сутки в Петербурге прошли тест на коронавирус 21201 человек. 

Ранее мы сообщили, что за сутки на коронавирус проверили 21 тысячу петербуржцев.

Фото: Piter.tv.

Теги: коронавирус в петербурге, ограничительные меры, сдать тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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