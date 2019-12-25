У 224 человек выявлен коронавирус в Петербурге

При этом выписаны 716 пациентов.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге выявлено еще 224 случая заражения COVID-19. У многих пациентов нет клинических проявлений болезни. При этом выписаны 716 человек, умерли 57.

В Ленобласти также 51 заболевший, зафиксирован 1 летальный исход. Напомним, что за сутки в Петербурге прошли тест на коронавирус 21201 человек.

Ранее мы сообщили, что за сутки на коронавирус проверили 21 тысячу петербуржцев.

Фото: Piter.tv.