Жители Петербурга пожаловались на "дискотеку" на улице Рубинштейна

Мнения петербуржцев разделились.

В ночь на субботу, 20 июня, жители домов на улице Рубинштейна пожаловались на "дискотеку". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Неизвестные включили музыку на припаркованном мотоцикле и начали собираться вокруг.

"Громкость такая, что в квартире не слышно разговоров. До 3-его этажа поднимается дым от курящих. Толпа обезумевших граждан самозабвенно пляшет. Прекрасная летняя ночь" Рассказали жильцы

Мнения петербуржцев по этому вопросу разделились. Одни отметили, что автор видео должен был знать, что покупал жилье на "улице баров", другие вспоминали "закон о тишине", который должен действовать по всему городу.

Ранее мы показывали оживленную улицу Рубинштейна во время пандемии.

Фото: Pixabay