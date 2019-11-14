Жители улицы Рубинштейна вступили в борьбу с тусовщиками

Горожане устали не спать из-за шумных вечеринок под окнами.

Улица Рубинштейна – достопримечательность Петербурга. На ней проходят шумные вечеринки, однако гости города и петербуржцы забывают, что в квартирах над барами живут люди, они хотят спать по ночам, а не слушать музыку. "АиФ-Петербург" поговорил с жителями улицы.

Петербуржцы смогли насладиться спокойствием лишь некоторое время, когда началась самоизоляция. Однако вскоре бары начали работать на вынос, поэтому от шумных компаний спасал дождь, сильный ветер. Местные жители уточняют, что полиция не может ничего сделать, так как состава преступления нет – на вынос работать разрешается.

Одна из жительниц рассказала, что некоторые бары работали по принципу фейс-контроля: пропускали внутрь лишь некоторых, подавали алкогольные напитки, но запрещали выкладывать в соцсети видео и фото из бара. Использовать фото-видео-камеру там в принципе запрещали, боясь, что заведение могут вычислить.

Владелец кафе на улице считает, что конфликт может решить расселение жильцов. Однако жители не хотят покидать родные дома. Петербуржцы рассказывают, что полиция среагировала на заявки после того, как в сети разместили видео вечеринок. Так, на прошлых выходных рейд прошел удачно: нарушения выявили в 5 барах, более 20 человек задержаны. Роспотребнадзор подписал постановление о приостановке работы двух заведений.

Ранее мы писали, что городские кафе и бары могут открыть с 29 июня.

Фото: Piter.TV